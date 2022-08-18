военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Подмосковье стало лидером по индексу промразвития в России

Короткая ссылка
В первом полугодии 2022 года Подмосковье заняло лидирующую позицию среди российских регионов по индексу промышленного развития.
Подмосковье стало лидером по индексу промразвития в России
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В то же время он отметил, что региону есть куда стремиться.

«Заметные результаты мы имеем, хотя вся эта история с иностранным «капризом» тоже на нас отражается. Но инвесторы идут. Сегодня это — или квалифицированные менеджеры, которые работали в иностранных компаниях, эти компании доверяют им управление, или приходят новые. Программа импортозамещения, фермерское хозяйство нельзя недооценивать, туризм, малый бизнес, который зарождается в парках, общественных пространствах, — всё это очень востребовано», — уточнил Воробьёв.

Он также пригласил к сотрудничеству с регионом тех, кто занимается строительством и управлением отелями.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по производству джема, фруктового желе, пюре и фруктовых паст по итогам II квартала 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить