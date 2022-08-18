Подмосковье стало лидером по индексу промразвития в России

В первом полугодии 2022 года Подмосковье заняло лидирующую позицию среди российских регионов по индексу промышленного развития.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В то же время он отметил, что региону есть куда стремиться.

«Заметные результаты мы имеем, хотя вся эта история с иностранным «капризом» тоже на нас отражается. Но инвесторы идут. Сегодня это — или квалифицированные менеджеры, которые работали в иностранных компаниях, эти компании доверяют им управление, или приходят новые. Программа импортозамещения, фермерское хозяйство нельзя недооценивать, туризм, малый бизнес, который зарождается в парках, общественных пространствах, — всё это очень востребовано», — уточнил Воробьёв.

Он также пригласил к сотрудничеству с регионом тех, кто занимается строительством и управлением отелями.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по производству джема, фруктового желе, пюре и фруктовых паст по итогам II квартала 2022 года.