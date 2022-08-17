Аналитик Мильчакова рассказала о причинах снижения курса юаня к доллару

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала о причинах снижения курса юаня к доллару.

«За последние пять лет юань подешевел к доллару, но всего на 2,7%. В целом за этот период курс доллара к юаню-жэмниньби (то есть к «внутреннему» юаню, который регулируется Народным банком) колебался в рамках 6,2—7,2 юаня за доллар», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По словам аналитика, можно сказать, что китайский регулятор просто фиксирует курс.

Как отметила Мильчакова, причины понижения курса юаня к доллару за пять лет в основном связаны с пандемией COVID-19 конца 2019 — начала 2020 года.

«Определённое негативное влияние на юань оказывали также торговый конфликт США и Китая при президенте Дональде Трампе и недавнее обострение отношений Китая и Тайваня», — считает эксперт.

Она добавила, что основная причина — то, что Пекину не нужно чрезмерное укрепление юаня.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.