Сбербанк заявил о повышении стоимости обслуживания карт «Аэрофлот Visa» с 1 сентября

Сбербанк заявил о повышении стоимости годового обслуживания карт «Аэрофлот Visa» с 1 сентября с целью сохранения привычного уровня начисления миль по ним.

Отмечается, что обслуживание основной и дополнительной классических карт «Аэрофлот Visa» будет стоить 2,4 тыс. рублей в год.

Стоимость годового обслуживания золотой карты «Аэрофлот Visa», как сообщает РИА Новости, вырастет до 7 тыс. рублей вместо 3,5 тыс.

Система начисления миль по картам осталась прежней: по классической карте за каждые потраченные по карте 60 рублей начисляется 1 миля, по золотой — 1,5 мили.

Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили стоимость уведомлений об операциях клиентов.