Экономист Танкаев назвал стратегию отказа от российского газа тупиковым путём для экономики ЕС
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Эксперт сослался на мнение «Газпрома» о том, что зимой стоимость топлива может превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.
«При такой цене все продукты, которые можно производить с участием газа, будут нерентабельны. Они окажутся настолько дорогими, что их просто никто не купит. Конкурирующие продукты из Китая и Японии окажутся намного более привлекательными, поэтому предприятия, которые будут покупать газ по такой цене, просто закроются», — заявил Танкаев.
По его мнению, для Европы это полный тупик и ЕС нужно принимать какие-то серьёзные меры, чтобы его экономика не схлопнулась и не перестала существовать.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.