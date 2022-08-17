Экономист Танкаев назвал стратегию отказа от российского газа тупиковым путём для экономики ЕС

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, чем грозит европейским странам резкий рост цен на природный газ.

Эксперт сослался на мнение «Газпрома» о том, что зимой стоимость топлива может превысить $4 тыс. за 1 тыс. куб. м.

«При такой цене все продукты, которые можно производить с участием газа, будут нерентабельны. Они окажутся настолько дорогими, что их просто никто не купит. Конкурирующие продукты из Китая и Японии окажутся намного более привлекательными, поэтому предприятия, которые будут покупать газ по такой цене, просто закроются», — заявил Танкаев.

По его мнению, для Европы это полный тупик и ЕС нужно принимать какие-то серьёзные меры, чтобы его экономика не схлопнулась и не перестала существовать.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.