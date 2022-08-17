военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экономист Лобода дал прогноз по курсу доллара в конце августа и сентябре

Короткая ссылка
Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода дал прогноз по ситуации с валютой в ближайшей перспективе и в начале осени.
Экономист Лобода дал прогноз по курсу доллара в конце августа и сентябре
  • РИА Новости

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

«В перспективе текущей недели доллар может двигаться в диапазоне 60—63 рублей, евро — в границах 60—65 рублей. В паре «евро — рубль» амплитуда колебаний может стать ниже из-за падения объёмов ликвидности: ЕС покупает меньше газа, поступлений валюты также становится меньше. До конца августа рубль при отсутствии внешних стрессов может сохранять стабильность», — отметил экономист.

При этом Лобода выразил мнение, что в настоящее время нет веских причин ожидать усиления доллара до 70 рублей.

Вполне естественным уровнем в сентябре для доллара станет диапазон 55—60 рублей, заключил он.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить