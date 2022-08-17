Экономист Лобода дал прогноз по курсу доллара в конце августа и сентябре

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода дал прогноз по ситуации с валютой в ближайшей перспективе и в начале осени.

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

«В перспективе текущей недели доллар может двигаться в диапазоне 60—63 рублей, евро — в границах 60—65 рублей. В паре «евро — рубль» амплитуда колебаний может стать ниже из-за падения объёмов ликвидности: ЕС покупает меньше газа, поступлений валюты также становится меньше. До конца августа рубль при отсутствии внешних стрессов может сохранять стабильность», — отметил экономист.

При этом Лобода выразил мнение, что в настоящее время нет веских причин ожидать усиления доллара до 70 рублей.

Вполне естественным уровнем в сентябре для доллара станет диапазон 55—60 рублей, заключил он.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.