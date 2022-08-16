Экономист Масленников прогнозирует трансформацию мировой денежной системы из-за цифровых валют
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В беседе с ФАН он отметил, что пока расчёты в долларах занимают более 70% мирового оборота.
«А вот то, что действительно может резко ускорить трансформацию валютной системы — это цифровые валюты в рамках национальных границ. Потому что сегодня больше 40 банков ведут уже тестовые работы по внедрению цифровых валют. Китайцы активно этим занимаются, мы уже, видимо, в конце этого года представим для публичного обсуждения результаты работы тестовой платформы», — сказал Масленников.
По его словам, в ряде других стран также готовы запускать цифровые валюты.
Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.