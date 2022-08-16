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Экономист Масленников прогнозирует трансформацию мировой денежной системы из-за цифровых валют

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Экономист, политолог, ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников прогнозирует трансформацию мировой денежной системы из-за введения цифровых валют.
Экономист Масленников прогнозирует трансформацию мировой денежной системы из-за цифровых валют
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФАН он отметил, что пока расчёты в долларах занимают более 70% мирового оборота.

«А вот то, что действительно может резко ускорить трансформацию валютной системы — это цифровые валюты в рамках национальных границ. Потому что сегодня больше 40 банков ведут уже тестовые работы по внедрению цифровых валют. Китайцы активно этим занимаются, мы уже, видимо, в конце этого года представим для публичного обсуждения результаты работы тестовой платформы», — сказал Масленников.

По его словам, в ряде других стран также готовы запускать цифровые валюты.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

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