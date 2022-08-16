Эксперт Лобода назвал тяжёлыми возможные последствия роста цен на газ в Европе

Директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода выразил мнение, что возможные последствия роста цен на газ в Европе до $4 тыс. за тысячу кубометров станут тяжёлыми для Европы.

«В Европе последовательно дорожают все доступные энергоносители: из-за энергокризиса, связанного с низкими поставками газа и приближением отопительного сезона, дороже стали уголь, мазут, дизель», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Лобода, негативные события в виде роста цен для потребителей, нехватки энергоресурсов и развивающихся противоречий между странами Европы происходят в том числе из-за нарушения графика обслуживания оборудования «Северного потока» и снижения поставок российского газа.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.