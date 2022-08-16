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Аналитик Фролов рассказал о причинах роста цен на газ

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Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал о причинах роста цен на газ.
Аналитик Фролов рассказал о причинах роста цен на газ
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФАН он выразил мнение, что это связано со значительным сокращением предложения на европейском рынке, в том числе по СПГ. Также на фоне ограниченного предложения потребители всегда страхуются, стараясь приобрести максимальные объёмы.

«Предел роста цен на газ находится в точке пересечения спроса и предложения. Сейчас цены растут по двум причинам. Несмотря на то что в Европе сократилось потребление газа, сократились и его поставки. Причём, кроме поставок российского голубого топлива по трубопроводу, меньше теперь в ЕС завозят и СПГ — произошло падение на 10%. А 10% — это существенная величина», — отметил Фролов.

По его словам, совокупный уровень предложения на газовом рынке ЕС снижается с середины июня, что подстёгивает цены вверх, после чего на какую-то долю снижается спрос.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

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