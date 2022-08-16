Аналитик Деев дал прогноз по курсам доллара и евро в краткосрочной перспективе

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев выразил мнение, что сильных изменений в курсах валют в середине августа не ожидается.

Ближе к концу месяца возможно укрепление рубля, поскольку наступает новый налоговый период, сообщил эксперт в беседе с Life.ru.

«Из внешних событий пока нет серьёзных поводов для ослабления национальной валюты: котировки нефти находятся на стабильно высоком уровне, а спрос на доллары и евро в России серьёзно ограничен мерами Центрального банка. Вероятнее всего, до конца августа доллар будет торговаться на уровне чуть выше 60 рублей за единицу, а евро будет стоить порядка 62—64 рублей», — резюмировал Деев.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.