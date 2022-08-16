Аналитик Антонов заявил, что ослабление рубля к началу сентября маловероятно

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал маловероятным ослабление рубля к началу сентября.

В интервью агентству «Прайм» эксперт рассказал, что нет никаких причин, которые бы ослабили рубль даже на 10% к текущему курсу к началу осени.

«Не всё в порядке сегодня в экономике США и, тем более, ЕС. Ключевые опережающие индикаторы экономики США свидетельствуют о надвигающемся и, вполне вероятно, самом сильном кризисе с 2008 года», — объяснил Антонов.

Ранее ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета.