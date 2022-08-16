военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Антонов заявил, что ослабление рубля к началу сентября маловероятно

Короткая ссылка
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал маловероятным ослабление рубля к началу сентября.

В интервью агентству «Прайм» эксперт рассказал, что нет никаких причин, которые бы ослабили рубль даже на 10% к текущему курсу к началу осени.

«Не всё в порядке сегодня в экономике США и, тем более, ЕС. Ключевые опережающие индикаторы экономики США свидетельствуют о надвигающемся и, вполне вероятно, самом сильном кризисе с 2008 года», — объяснил Антонов.

Ранее ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить