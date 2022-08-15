Аналитик Гойхман спрогнозировал курс рубля до конца августа

Экономический и финансовый аналитик кандидат экономических наук Марк Гойхман спрогнозировал курс рубля до конца августа.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что в ближайшие дни вряд ли стоит ожидать заметного роста курса доллара к рублю, так как наступает налоговый период.

«Это традиционно укрепляет рубль, поэтому до конца месяца, примерно до 26-го числа, когда заканчивается налоговый период, вряд ли можно ожидать существенного роста курса доллара к рублю, но и падения ниже 60 долларов быть не должно», — сказал Гойхман.

По его словам, постепенно идёт нормализация курсообразования.

Ранее ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова в беседе с ФАН спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета.