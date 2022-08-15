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В Ростовской области собрали 14,5 млн тонн ранних зерновых культур

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В Ростовской области собрали 14,5 млн т ранних зерновых культур, что является рекордом для региона.
В Ростовской области собрали 14,5 млн тонн ранних зерновых культур
  • Gettyimages.ru
  • © Avalon_Studio

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

«Это почти на 2 млн т больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 млн т. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 ц/га», — заявил губернатор Василий Голубев.

Всего удалось собрать урожай зернобобовых и зерновых с площади более 3,35 млн га.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.

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