Аналитик Юшков: Россия активно и быстро меняет рынки сбыта для своей нефти
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«Практика показывает, что Россия активно и быстро меняет рынки сбыта для своей нефти, и в этом плане у нас всё хорошо получается. Присутствует и вторая закономерность: когда мы не успевали что-то перенаправить, возникал дефицит на мировом рынке, который компенсировал российским компаниям недоэкспорт», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, весной на каждом барреле нефти российские компании зарабатывали больше, чем обычно.
Ранее Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.