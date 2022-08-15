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Аналитик Юшков: Россия активно и быстро меняет рынки сбыта для своей нефти

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию на рынке нефти.
Аналитик Юшков: Россия активно и быстро меняет рынки сбыта для своей нефти
  • Gettyimages.ru
  • © Hybrid Images

«Практика показывает, что Россия активно и быстро меняет рынки сбыта для своей нефти, и в этом плане у нас всё хорошо получается. Присутствует и вторая закономерность: когда мы не успевали что-то перенаправить, возникал дефицит на мировом рынке, который компенсировал российским компаниям недоэкспорт», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, весной на каждом барреле нефти российские компании зарабатывали больше, чем обычно.

Ранее Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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