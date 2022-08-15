военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Кондратьев объяснил снижение цены нефти марки Brent нервозностью на рынке

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым стоимость нефти марки Brent снизилась почти на 5%.
Аналитик Кондратьев объяснил снижение цены нефти марки Brent нервозностью на рынке
  • Gettyimages.ru
  • © imaginima

По мнению специалиста, один из ключевых факторов, который остаётся сейчас в силе, — это ожидание того, что второе полугодие и для европейской, и для американской экономики будет намного более тяжёлым, чем прошедшие первые полгода.

«И второе — то, что центральные банки — и ЕЦБ, и ФРС — вынуждены более активно бороться с инфляцией, соответственно, повышать ставки, сокращать доступную на рынке ликвидность, что приводит к тому, что с товарных рынков уходят спекулянты. И это вместе с ожиданием более слабого спроса, а последние дни сразу несколько исследовательских агентств заявляли об ожиданиях более низкого потребления нефти в мире в этом и в следующем году — вот вместе эти факторы влияют на то, что происходит снижение цен на нефть», — подчеркнул Кондратьев.

Эксперт добавил, что если говорить о резких колебаниях цены, то большую роль играет общее состояние на рынке.

«С большой вероятностью мы увидим определённый отскок вверх, вот эта ситуация характеризует общую нервозность, поэтому мы видим высокую волатильность», — заключил собеседник RT. 

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 15 августа.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года в ходе торгов опустилась на 4,94% — до $93,30.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 4,89% — до $87,59 за баррель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить