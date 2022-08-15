Аналитик Кондратьев объяснил снижение цены нефти марки Brent нервозностью на рынке
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По мнению специалиста, один из ключевых факторов, который остаётся сейчас в силе, — это ожидание того, что второе полугодие и для европейской, и для американской экономики будет намного более тяжёлым, чем прошедшие первые полгода.
«И второе — то, что центральные банки — и ЕЦБ, и ФРС — вынуждены более активно бороться с инфляцией, соответственно, повышать ставки, сокращать доступную на рынке ликвидность, что приводит к тому, что с товарных рынков уходят спекулянты. И это вместе с ожиданием более слабого спроса, а последние дни сразу несколько исследовательских агентств заявляли об ожиданиях более низкого потребления нефти в мире в этом и в следующем году — вот вместе эти факторы влияют на то, что происходит снижение цен на нефть», — подчеркнул Кондратьев.
Эксперт добавил, что если говорить о резких колебаниях цены, то большую роль играет общее состояние на рынке.
«С большой вероятностью мы увидим определённый отскок вверх, вот эта ситуация характеризует общую нервозность, поэтому мы видим высокую волатильность», — заключил собеседник RT.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 15 августа.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2022 года в ходе торгов опустилась на 4,94% — до $93,30.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 4,89% — до $87,59 за баррель.