В Краснодаре запустили новую солнечную электростанцию
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Её возвела группа компаний «Хевел» на территории Краснодарской ТЭЦ, передаёт ОТР.
На объекте установлены 6 тыс. двусторонних солнечных модулей.
Станция будет вырабатывать 3 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. Это позволит предотвратить выбросы 1,5 тыс. т парниковых газов за тот же период.
Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах зелёной повестки в России.