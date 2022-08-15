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В Краснодаре запустили новую солнечную электростанцию

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В Краснодаре заработала новая солнечная электростанция мощностью более 2 мВт.
В Краснодаре запустили новую солнечную электростанцию
  • Gettyimages.ru
  • © :choja

Её возвела группа компаний «Хевел» на территории Краснодарской ТЭЦ, передаёт ОТР.

На объекте установлены 6 тыс. двусторонних солнечных модулей.

Станция будет вырабатывать 3 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. Это позволит предотвратить выбросы 1,5 тыс. т парниковых газов за тот же период.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах зелёной повестки в России.

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