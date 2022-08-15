В Краснодаре запустили новую солнечную электростанцию

В Краснодаре заработала новая солнечная электростанция мощностью более 2 мВт.

Её возвела группа компаний «Хевел» на территории Краснодарской ТЭЦ, передаёт ОТР.

На объекте установлены 6 тыс. двусторонних солнечных модулей.

Станция будет вырабатывать 3 млн кВт⋅ч электроэнергии в год. Это позволит предотвратить выбросы 1,5 тыс. т парниковых газов за тот же период.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» высказался о перспективах зелёной повестки в России.