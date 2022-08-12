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В Нижегородской области подвели итоги работы промышленности в первом полугодии

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в выездном заседании региональной ассоциации промышленников и предпринимателей. Участники встречи подвели итоги работы в первом полугодии 2022 года.
В Нижегородской области подвели итоги работы промышленности в первом полугодии
  • Legion-Media

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Большую часть времени мы с вами работали в совершенно новых условиях. Небывалые санкции, введённые в отношении российской экономики, привели к изменению сложившихся экономических отношений и логистических цепочек. В результате темпы роста производства в первом полугодии немного замедлились, но, несмотря ни на что, мы видим рост по обрабатывающей промышленности на 103,7%, что выше, чем в среднем по России», — заявил Никитин.

По его словам, к настоящему времени принято уже два пакета мер поддержки экономики и в разработке находится третий.

«Важно поддерживать и экспортную деятельность. Для этого также принимаются дополнительные меры», — отметил губернатор.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии направят 135 млн рублей на развитие промышленности в 2023 году.

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