Аналитик Мильчакова спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета.

«Если по отношению к доллару рубль за первые две недели месяца потерял 1%, то по отношению к евро, который довольно значительно подешевел к американской валюте, рубль укрепился более чем на 5,5%», — напомнила она в беседе с ФАН.

Как отметила Мильчакова, в августе не будет плановых заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России по процентным ставкам.

«До конца лета ожидаем по курсу доллара — 60—64 рубля за доллар, по курсу евро — 61—65 рублей за евро», — заключила аналитик.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.