военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Мильчакова спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета

Короткая ссылка
Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета.
Аналитик Мильчакова спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Если по отношению к доллару рубль за первые две недели месяца потерял 1%, то по отношению к евро, который довольно значительно подешевел к американской валюте, рубль укрепился более чем на 5,5%», — напомнила она в беседе с ФАН.

Как отметила Мильчакова, в августе не будет плановых заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России по процентным ставкам.

«До конца лета ожидаем по курсу доллара — 60—64 рубля за доллар, по курсу евро — 61—65 рублей за евро», — заключила аналитик.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить