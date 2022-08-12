Аналитик Мильчакова спрогнозировала динамику курса рубля до конца лета
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«Если по отношению к доллару рубль за первые две недели месяца потерял 1%, то по отношению к евро, который довольно значительно подешевел к американской валюте, рубль укрепился более чем на 5,5%», — напомнила она в беседе с ФАН.
Как отметила Мильчакова, в августе не будет плановых заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка России по процентным ставкам.
«До конца лета ожидаем по курсу доллара — 60—64 рубля за доллар, по курсу евро — 61—65 рублей за евро», — заключила аналитик.
Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.