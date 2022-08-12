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Эксперт Родионов прокомментировал ситуацию на рынке угля

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Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов прокомментировал ситуацию на рынке угля.
Эксперт Родионов прокомментировал ситуацию на рынке угля
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

В беседе с oilcapital.ru он заявил, что для российских производителей может закрыться не только Европа, но и Южная Корея, а также Япония.

«По крайней мере, правительства и регуляторы этих стран сообщали о намерении отказаться от российского угля», — напомнил эксперт.

Вместе с тем, отметил Родионов, нынешний год угольная отрасль закончит с хорошим финансовым результатом — в 2022 году на рынках держатся высокие цены, которые с момента объявления эмбарго практически не опускались ниже $250 за тонну, а в некоторые недели достигали $400.

«Основные последствия европейского эмбарго отрасль испытает в 2023 году», — спрогнозировал Родионов.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», кандидат политических наук Михаил Литвинов прокомментировал ситуацию на рынке угля в ЕС.

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