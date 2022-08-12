Автоэксперт Попов рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как выбрать машину на вторичном рынке.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что можно присмотреться к тем автомобилям, для которых на вторичке будет много запчастей.

«Это всё то, что было локализовано у нас в стране. Соответственно, речь идёт о Volkswagen, Hyundai и Kia. Вот этот набор», — пояснил Попов.

Кроме того, считает эксперт, бюджетно и без проблем с обслуживанием — это Lada Granta, X-RAY, Vesta.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.