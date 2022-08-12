Пользователи обращались к сервису «Московский инвестор» более 1,7 тысячи раз с 2020 года

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о работе сервиса «Московский инвестор».

Об этом сообщает НСН.

«Всего за прошлый год к сервису обращались около 1,2 тыс. раз, а с момента начала его работы в 2020 году — более 1,7 тыс. раз», — отметил вице-мэр.

По его словам, посредством сервиса предприниматели могут оперативно решать вопросы по ведению инвестиционной деятельности, а также направлять свои пожелания по улучшению инвестиционного климата.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.