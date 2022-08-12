Регионы совершили совместные закупки на 8 млн рублей через столичный портал поставщиков

Глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что с марта 2022 года заказчики из российских регионов опубликовали на портале поставщиков 33 совместные закупки на общую сумму 8,7 млн рублей.

Об этом информирует НСН.

«Возможность проведения совместных закупок позволила 49,8 тыс. региональных заказчиков приобретать в необходимом объёме товары, работы и услуги, в том числе продукты питания для дошкольных учреждений, мебель для школ, полиграфическую продукцию и учебные материалы, медицинские и образовательные услуги», — отметил глава департамента.

Заказчиками стали дошкольные и образовательные учреждения, уточнил он.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.