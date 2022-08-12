Регионы совершили совместные закупки на 8 млн рублей через столичный портал поставщиков
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Об этом информирует НСН.
«Возможность проведения совместных закупок позволила 49,8 тыс. региональных заказчиков приобретать в необходимом объёме товары, работы и услуги, в том числе продукты питания для дошкольных учреждений, мебель для школ, полиграфическую продукцию и учебные материалы, медицинские и образовательные услуги», — отметил глава департамента.
Заказчиками стали дошкольные и образовательные учреждения, уточнил он.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.