военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Регионы совершили совместные закупки на 8 млн рублей через столичный портал поставщиков

Короткая ссылка
Глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что с марта 2022 года заказчики из российских регионов опубликовали на портале поставщиков 33 совместные закупки на общую сумму 8,7 млн рублей.
Регионы совершили совместные закупки на 8 млн рублей через столичный портал поставщиков
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

Об этом информирует НСН.

«Возможность проведения совместных закупок позволила 49,8 тыс. региональных заказчиков приобретать в необходимом объёме товары, работы и услуги, в том числе продукты питания для дошкольных учреждений, мебель для школ, полиграфическую продукцию и учебные материалы, медицинские и образовательные услуги», — отметил глава департамента.

Заказчиками стали дошкольные и образовательные учреждения, уточнил он.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить