Аналитик Зварич спрогнозировал завершение периода стабильного курса доллара

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич допустил завершение периода стабильного курса доллара.

В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что стабилизация на валютном рынке уже в ближайшее время может смениться направленным движением.

Доллар может попытаться закрепиться в районе 62—64 или 55 рублей, допустил Зварич.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.