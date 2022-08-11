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Экономист Масленников прокомментировал переход России на торговлю в нацвалютах с рядом стран

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Ведущий эксперт Центра политических технологий, кандидат экономических наук Никита Масленников прокомментировал переход России на торговлю в нацвалютах с рядом стран.
Экономист Масленников прокомментировал переход России на торговлю в нацвалютах с рядом стран
  • Gettyimages.ru

«Процесс начался с торговли за рубли газом с ЕС и сейчас переходит на дружественные страны. Расширяется номенклатура оплат — начали фигурировать нефть и уголь, пусть это и особенность наших отношений с Индией», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в такой схеме происходит привязка российских производителей к определённым рынкам.

«Если наши компании получают прибыль в юанях или гонконгских долларах, то они могут реализовать её на китайском рынке. Данные сделки ставят перед Россией задачу создания мощной платёжной инфраструктуры, которая могла бы всё это покрывать и должным образом страховать», — отметил Масленников.

Как добавил эксперт, в рамках подобной торговли можно использовать валюты как стран-контрагентов, так и третьих стран.

«В ближайшие годы развитие будет происходить вокруг построения двусторонних торговых отношений и разработки модели обслуживания национальных валют в сделках, где раньше были только доллары», — заключил он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курсом валют.

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