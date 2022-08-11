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Доцент Степанова заявила о начале глобальной тенденции к дедолларизации

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова заявила о начале глобальной тенденции к дедолларизации.
Доцент Степанова заявила о начале глобальной тенденции к дедолларизации
  • РИА Новости

«Доллар США по-прежнему удерживает статус базовой мировой валюты, так как США являются мировым лидером по ВВП», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

Вместе с тем, отметила эксперт, многие страны проводят постепенную политику дедолларизации своей экономики.

«Хотя доля доллара США в валютных резервах по-прежнему занимает первое место в мире, его снижение в последние годы вполне очевидно. Страны полны решимости продолжать диверсифицировать свои валютные резервы», — сказала Степанова.

По её словам, это отражает ослабление доверия стран к американскому доллару.

«Торговые разногласия США с другими странами, ввод санкций и ограничений США против Китая, России, Европы ускоряют темпы внедрения программ дедолларизации в мире», — пояснила эксперт.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

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