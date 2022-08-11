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Эксперт Родионов спрогнозировал непростую зиму для ЕС из-за ситуации с поставками газа

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Кирилл Родионов, эксперт Института развития технологий ТЭК, прокомментировал ситуацию с поставками газа в ЕС.
Эксперт Родионов спрогнозировал непростую зиму для ЕС из-за ситуации с поставками газа
  • Gettyimages.ru

«Рост импорта сжиженного природного газа (СПГ) не смог полностью компенсировать сокращение трубопроводных поставок из России, из-за чего в июне и июле закачка сырья в подземные хранилища в ЕС упала на 20% в сравнении с майским уровнем», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как напомнил Родионов, цены на газ в Европе вновь достигли максимума.

По словам эксперта, если трубопроводный импорт будет оставаться в ближайшие месяцы на июльском уровне, европейским странам не избежать «гонки» цен со странами Азии, особенно с учётом торможения глобального прироста мощностей по производству СПГ.

Родионов прогнозирует, что даже в случае заполнения ПХГ на 100% европейским потребителям всё равно придётся закупать трубопроводный газ из сопредельных регионов, а также конкурировать с Азией.

«А значит, ближайшая зима для региона не будет лёгкой», — заключил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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