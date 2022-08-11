В Институте национальной энергетики высказались о ситуации с потреблением газа в ЕС

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался о ситуации с потреблением газа в ЕС.

«Действия европейских властей в рамках санкционного противостояния с Россией сейчас несколько усугубляют те последствия, которые принёс мировой энергетический кризис. Не сейчас, а с конца 2021 года в Европе посыпалось потребление газа под давлением высоких цен. Промышленные предприятия начали приостанавливать свою деятельность ещё в прошлом году», — заявил он в беседе с newizv.ru.

По его словам, сейчас, несмотря на дефицит газа, Европа не хочет платить за тот же СПГ больше других, но пока вынуждена это делать.

«Азия, к слову, тоже не хочет, но у неё больше степеней свободы — ценообразование не привязано только к бирже, есть собственные ресурсы угля, которыми она не брезгует пользоваться», — добавил Фролов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.