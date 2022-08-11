Экономист Иванов высказался о планах ЕС отказаться от российских энергоресурсов

Кандидат экономических наук Евгений Иванов высказался о планах Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов.

«Для ЕС отказ от энергетических ресурсов России — достаточно тяжёлое испытание, поэтому неудивительно, что союз решил запастись углём перед вступлением эмбарго в полную силу. Несмотря на зелёную повестку, Евросоюз не планировал отказываться от российского ископаемого топлива настолько быстро», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, вопрос нехватки газа в Европе стоит так остро, что у Брюсселя нет особого выбора.

«Надо понимать, что экономика ЕС достаточно сложно переживает введённые антироссийские санкции. Союз не может найти альтернативных поставщиков газа, частично скупает дорогущий СПГ по всему миру, ведёт переговоры по поставкам угля с Австралией и Нигерией, но по сути все его попытки тщетны», — отметил Иванов.

Он не исключил, что в будущем ЕС начнёт закупать российский уголь через третьи страны.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.