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Производство одежды швейными цехами Москвы выросло в 2,6 раза

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За первые шесть месяцев 2022 года выпуск одежды московскими швейными цехами вырос в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го благодаря поддержке города.
Производство одежды швейными цехами Москвы выросло в 2,6 раза
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Объём поставленных заказчикам товаров за тот же период увеличился почти в 1,5 раза — до 21,3 млрд рублей», — отметил Ефимов.

Тем временем, как пишет телеканал «360», в Московской области аграрии и производители получили 3,6 млрд рублей субсидий и доплат в рамках программы господдержки сельского хозяйства. Наибольший объём средств в 2022 году направили на агротехнологические работы, стимулирование производства молока, племенное животноводство и ряд других важных отраслей.

Ожидается, что всего в 2022 году подмосковные аграрии получат более 5 млрд рублей.

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