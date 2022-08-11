Доходы в бюджет Подмосковья выросли на 15% за семь месяцев

Глава Минэкономики Московской области Наталия Маслёнкина рассказала, что доходы бюджета региона за январь — июль составили 422,2 млрд рублей — это на 15,4% больше, чем за такой же период прошлого года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона за первые семь месяцев текущего года выросли к аналогичному периоду прошлого года на 14,4%, до 540,3 млрд рублей. Доходы бюджета Московской области составили 422,2 млрд рублей, здесь отмечен рост на 15,4%», — рассказала министр.

В частности, налог на прибыль организаций принёс в бюджет 164,4 млрд рублей (+11,5% по сравнению с прошлым годом), НДФЛ — 195,2 млрд рублей (+16,4%), налог на совокупный доход — до 50,3 млрд рублей (+22,6%).

Ранее НСН сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.