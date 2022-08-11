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Бывшую промзону «Владыкино» реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы» в Москве

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что благодаря проекту комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы» участок бывшей промышленной зоны «Владыкино» реорганизуют.
Бывшую промзону «Владыкино» реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы» в Москве
  • © stroi.mos.ru

Об этом пишет kp.ru.

Участок расположен в районе Отрадное, его площадь почти 7,2 га.

По словам вице-мэра, благодаря проекту в будущем квартале будет создано 5,5 тыс. новых рабочих мест.

«Объём инвестиций в развитие участка составит почти 27,3 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект для города превысит 2 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Ранее, по сообщениям «Дни.ру», в Москве рассказали о планах по благоустройству в районах Солнцево и Ново-Переделкино.

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