Политолог Брутер высказался о планах ЕС по покупке СПГ

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказался о планах ЕС по покупке СПГ.

«ЕС собирается кроме норвежского покупать ещё катарский и американский СПГ, но до определённого предела. Стратегия ЕС не будет работать без сокращения потребления газа, где всё зависит от погоды зимой», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, под наибольшим давлением находится Германия, но страна сама выбрала такой путь.

«Норвегия присоединилась ко всем антироссийским санкциям, а представитель этой страны возглавляет НАТО. Осло будет пытаться делать всё, чтобы продать столько газа и электричества, сколько возможно», — добавил Брутер.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.