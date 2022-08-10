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В Удмуртии направят 135 млн рублей на развитие промышленности в 2023 году

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В Удмуртии планируют направить 135 млн рублей на развитие промышленности в 2023 году.
В Удмуртии направят 135 млн рублей на развитие промышленности в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © LP7

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства промышленности и торговли.

Компаниям предоставят 11,7 млн рублей на возмещение затрат на подключение к коммунальной инфраструктуре при запуске инвестпроектов.

Около 25 млн рублей выделят на компенсацию затрат на первый взнос при заключении договоров лизинга.

Также средства направят на возмещение затрат на покупку нового оборудования и на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности для выдачи льготных займов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что первые производственные корпуса новой площадки «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва» сдадут в эксплуатацию к концу лета.

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