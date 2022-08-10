Evraz планирует продать свой Североамериканский дивизион

Еvraz начал процесс сбора заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона.

«Evraz сообщает о запуске процесса сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании (Evraz North America, ENA)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс сбора заявок ведётся в соответствии с лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Ранее сообщалось, что Evraz получил лицензию на продолжение работы её «дочек» в Северной Америке.