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Evraz планирует продать свой Североамериканский дивизион

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Еvraz начал процесс сбора заявок для продажи своего Североамериканского дивизиона.
Evraz планирует продать свой Североамериканский дивизион
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Evraz сообщает о запуске процесса сбора заявок на приобретение активов Североамериканского дивизиона компании (Evraz North America, ENA)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс сбора заявок ведётся в соответствии с лицензией, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).

Ранее сообщалось, что Evraz получил лицензию на продолжение работы её «дочек» в Северной Америке.

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