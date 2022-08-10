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Аналитик Мильчакова рассказала, почему Европа наращивает импорт нефти из России

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова заявила, что страны Европы покупают российскую нефть не только в ожидании будущего эмбарго, но и потому, что других поставщиков по доступной цене у них нет.
Аналитик Мильчакова рассказала, почему Европа наращивает импорт нефти из России
  • Gettyimages.ru
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«Кроме того, европейские страны опасаются последствий введения возможного «потолка» цен на российскую нефть, на котором уже сегодня настаивают США», — сказала Мильчакова в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, заменить российскую нефть поставками из других стран пока тоже не получается.

«В Европе всё понимают и пытаются застраховаться заранее от возможного риска остаться без нефти, так как российскую нефть, как уже показала практика, заменить в тех же объёмах очень непросто», — отметила эксперт.

Со своей стороны, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что «отказ от российского газа невозможен».

Эксперт добавил, что в Европе уже сейчас создали обходные пути для того, чтобы получать российскую нефть, причём стоит она дороже, чем ранее.

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