Аналитик Мильчакова рассказала, почему Европа наращивает импорт нефти из России
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«Кроме того, европейские страны опасаются последствий введения возможного «потолка» цен на российскую нефть, на котором уже сегодня настаивают США», — сказала Мильчакова в беседе с ИА REGNUM.
По её словам, заменить российскую нефть поставками из других стран пока тоже не получается.
«В Европе всё понимают и пытаются застраховаться заранее от возможного риска остаться без нефти, так как российскую нефть, как уже показала практика, заменить в тех же объёмах очень непросто», — отметила эксперт.
Со своей стороны, директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил мнение, что «отказ от российского газа невозможен».
Эксперт добавил, что в Европе уже сейчас создали обходные пути для того, чтобы получать российскую нефть, причём стоит она дороже, чем ранее.