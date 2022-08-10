Политолог Литвинов прокомментировал ситуацию на рынке угля в ЕС

Кандидат политических наук Михаил Литвинов прокомментировал ситуацию на рынке угля в ЕС.

«Основной импортёр российского угля в Евросоюзе — это, безусловно, Кипр. На протяжении последних, наверное, пяти лет Кипр покупал очень много российского ископаемого топлива, при этом Москва всегда была основным поставщиком для республики. Плотно сотрудничали с РФ в этой сфере также Польша, Германия, Финляндия, Литва и другие европейские страны», — цитирует эксперта ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, угольный рынок не такой «сжатый», как, например, нефтяной, но Европе придётся нелегко.

«Найти новых поставщиков, наладить логистику, сойтись в цене — непростая задача. Очевидно, что на фоне общего энергетического кризиса и возможной мировой рецессии вопрос зелёной повестки сдвинется на неопределённое время», — пояснил Литвинов.

Как отметил эксперт, для ЕС возвращение к глобальному угольному сектору — шаг назад, но планы относительно зелёной энергетики носили политический, а не экономический характер.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.