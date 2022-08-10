Эксперт по фондовому рынку Зельцер заявил о паритете спроса и предложения на валютном рынке

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал ситуацию на рынке валют.

«Сейчас мы имеем некий паритет спроса и предложения на валютном рынке, а чашу весов может перевесить любой, даже на первый взгляд самый невыразительный фактор. По нашим оценкам, направленное ценовое движение инвалют состоится вверх», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, предполагается, что в августе доллар направится к 65 рублям, а по итогам года возможна коррекция курса рубля до 70 за доллар.

«Что касается евро, то область паритета глобального доллара и евро сохранится. Это значит, что евро относительно рубля может быть лишь чуть выше, чем сам доллар против рубля. Отклонение могут составлять лишь до пары процентов», — отметил Зельцер.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.