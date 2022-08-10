военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт по фондовому рынку Зельцер заявил о паритете спроса и предложения на валютном рынке

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер прокомментировал ситуацию на рынке валют.
Эксперт по фондовому рынку Зельцер заявил о паритете спроса и предложения на валютном рынке
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Сейчас мы имеем некий паритет спроса и предложения на валютном рынке, а чашу весов может перевесить любой, даже на первый взгляд самый невыразительный фактор. По нашим оценкам, направленное ценовое движение инвалют состоится вверх», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, предполагается, что в августе доллар направится к 65 рублям, а по итогам года возможна коррекция курса рубля до 70 за доллар.

«Что касается евро, то область паритета глобального доллара и евро сохранится. Это значит, что евро относительно рубля может быть лишь чуть выше, чем сам доллар против рубля. Отклонение могут составлять лишь до пары процентов», — отметил Зельцер.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить