Эксперт по фондовому рынку Бабин прокомментировал динамику курса рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал динамику курса рубля.

В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что поддержку российской валюте по-прежнему оказывает стабильно большое предложение инвалюты, обеспеченное хорошей экспортной выручкой отечественных компаний.

«В то же время спрос остаётся неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года», — отметил Бабин.

По его словам, высокие цены на сырьё — защита рубля от геополитической неопределённости, санкционных рисков и влияния уже введённых санкций.

Как добавил Бабин, основным риском для всех сырьевых активов остаётся ослабление глобальной экономики и признаки рецессии у крупных потребителей сырья, что вызовет более сильное снижение сырьевых цен. По прогнозу эксперта, цены могут оставаться на низких уровнях в течение долгого времени, в таком случае не исключено возвращение доллара к отметкам 80 рублей и выше.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курсом валют.