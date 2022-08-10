военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт по фондовому рынку Бабин прокомментировал динамику курса рубля

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал динамику курса рубля.
Эксперт по фондовому рынку Бабин прокомментировал динамику курса рубля
  • Gettyimages.ru

В беседе с агентством «Прайм» он заявил, что поддержку российской валюте по-прежнему оказывает стабильно большое предложение инвалюты, обеспеченное хорошей экспортной выручкой отечественных компаний.

«В то же время спрос остаётся неустойчивым из-за медленного восстановления импорта. К тому же ЦБ в ежеквартальном докладе отметил, что его базовый сценарий предполагает возобновление покупок валюты в рамках нового бюджетного правила только с 2023 года», — отметил Бабин.

По его словам, высокие цены на сырьё — защита рубля от геополитической неопределённости, санкционных рисков и влияния уже введённых санкций.

Как добавил Бабин, основным риском для всех сырьевых активов остаётся ослабление глобальной экономики и признаки рецессии у крупных потребителей сырья, что вызовет более сильное снижение сырьевых цен. По прогнозу эксперта, цены могут оставаться на низких уровнях в течение долгого времени, в таком случае не исключено возвращение доллара к отметкам 80 рублей и выше.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с курсом валют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить