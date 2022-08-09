В Татарстане создадут кластер предприятий лёгкой промышленности

В Татарстане планируют создать кластер предприятий лёгкой промышленности.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минпромторга.

«У нас есть швейные производства, выращивается лён, техническая конопля, есть производитель искусственной синтетической нити — это нижнекамская «Микрофибра». Но нет тех, кто будет ткать материал из этой тончайшей нити», — заявил на совещании с представителями отрасли министр промышленности и торговли Олег Коробченко.

Он отметил, что кластер позволит системно подойти к развитию отрасли — от выращивания сырья до готовой продукции.

В настоящее время в республике работает более 100 предприятий лёгкой и текстильной промышленности.

Ранее НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.