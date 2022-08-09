Оборот предприятий общепита Ставропольского края превысил 16 млрд рублей с начала года

Оборот предприятий общественного питания Ставропольского края превысил 16,4 млрд рублей за первые шесть месяцев 2022 года.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.

Из статистики следует, что Ставрополье вместе с Дагестаном и Чечнёй входит в число лидеров СКФО по обороту общепита по итогам января — июня.

В июне населению края оказаны платные услуги на 16,6 млрд рублей. Рост составил 3,1% (в сопоставимых ценах) к июню 2021 года.

В целом оборот розничной торговли в регионе за первое полугодие достиг 47,5 млрд рублей.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что оборот розничной торговли в Калининградской области достиг 9,358 млрд рублей в первом полугодии 2022 года, что соответствует данным за январь — июнь прошлого года.