Оборот предприятий общепита Ставропольского края превысил 16 млрд рублей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на данные Северо-Кавказстата.
Из статистики следует, что Ставрополье вместе с Дагестаном и Чечнёй входит в число лидеров СКФО по обороту общепита по итогам января — июня.
В июне населению края оказаны платные услуги на 16,6 млрд рублей. Рост составил 3,1% (в сопоставимых ценах) к июню 2021 года.
В целом оборот розничной торговли в регионе за первое полугодие достиг 47,5 млрд рублей.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что оборот розничной торговли в Калининградской области достиг 9,358 млрд рублей в первом полугодии 2022 года, что соответствует данным за январь — июнь прошлого года.