Российский рынок новых автобусов в июле снизился на 20%

По данным агентства «Автостат», российский рынок новых автобусов в июле 2022 года снизился на 20%. Согласно полученным данным, в России было куплено всего 904 новых автобуса.

Об этом пишут «Известия».

Эксперты отметили, что 62% купленных в июле новых автобусов были отечественного производства, а 22,5% — белорусского.

Самым продаваемым брендом стал Павловский автобусный завод, он реализовал 303 транспортных средства (на 40% меньше, чем в июле 2021-го).

На втором месте — белорусское ОАО «МАЗ» (203 проданных автобуса), далее следуют отечественный Volgabus, китайский Yutong и LIAZ.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.