Российский рынок новых автобусов в июле снизился на 20%
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Эксперты отметили, что 62% купленных в июле новых автобусов были отечественного производства, а 22,5% — белорусского.
Самым продаваемым брендом стал Павловский автобусный завод, он реализовал 303 транспортных средства (на 40% меньше, чем в июле 2021-го).
На втором месте — белорусское ОАО «МАЗ» (203 проданных автобуса), далее следуют отечественный Volgabus, китайский Yutong и LIAZ.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.