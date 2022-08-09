военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Российский рынок новых автобусов в июле снизился на 20%

Короткая ссылка
По данным агентства «Автостат», российский рынок новых автобусов в июле 2022 года снизился на 20%. Согласно полученным данным, в России было куплено всего 904 новых автобуса.
Российский рынок новых автобусов в июле снизился на 20%
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Эксперты отметили, что 62% купленных в июле новых автобусов были отечественного производства, а 22,5% — белорусского.

Самым продаваемым брендом стал Павловский автобусный завод, он реализовал 303 транспортных средства (на 40% меньше, чем в июле 2021-го).

На втором месте — белорусское ОАО «МАЗ» (203 проданных автобуса), далее следуют отечественный Volgabus, китайский Yutong и LIAZ.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить