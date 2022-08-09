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В Москве зафиксировали сокращение объёмов продаж апартаментов в новостройках

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Аналитики компании «Метриум» сообщили, что с 2020 года девелоперы сокращают предложение по апартаментам на рынке новостроек Москвы.
В Москве зафиксировали сокращение объёмов продаж апартаментов в новостройках
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Во II квартале 2022 на рынке новостроек Москвы застройщики продавали 43 тыс. отдельных помещений. Из них к квартирам относились 35,2 тыс., а к апартаментам — 7,8 тыс. Иными словами, доля квартир в продаже составляла 82%, а апартаментов — 18%.

По данным 2020 года, к апартаментам относились 10,1 тыс. объектов продажи, а к квартирам — 32,1 тыс., или 24% рынка против 76%.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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