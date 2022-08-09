В Москве зафиксировали сокращение объёмов продаж апартаментов в новостройках

Аналитики компании «Метриум» сообщили, что с 2020 года девелоперы сокращают предложение по апартаментам на рынке новостроек Москвы.

Об этом пишут «Известия».

Во II квартале 2022 на рынке новостроек Москвы застройщики продавали 43 тыс. отдельных помещений. Из них к квартирам относились 35,2 тыс., а к апартаментам — 7,8 тыс. Иными словами, доля квартир в продаже составляла 82%, а апартаментов — 18%.

По данным 2020 года, к апартаментам относились 10,1 тыс. объектов продажи, а к квартирам — 32,1 тыс., или 24% рынка против 76%.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.