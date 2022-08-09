В Москве зафиксировали сокращение объёмов продаж апартаментов в новостройках
- РИА Новости
Об этом пишут «Известия».
Во II квартале 2022 на рынке новостроек Москвы застройщики продавали 43 тыс. отдельных помещений. Из них к квартирам относились 35,2 тыс., а к апартаментам — 7,8 тыс. Иными словами, доля квартир в продаже составляла 82%, а апартаментов — 18%.
По данным 2020 года, к апартаментам относились 10,1 тыс. объектов продажи, а к квартирам — 32,1 тыс., или 24% рынка против 76%.
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