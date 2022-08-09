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Эксперт Чечушков спрогнозировал рубль в диапазоне 66—72 за доллар к осени

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Руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс Кредит» Роман Чечушков спрогнозировал рубль в диапазоне 66—72 за доллар к осени.

В беседе с агентством «Прайм» аналитик объяснил снижение курса рубля к доллару понижением Центробанком ключевой ставки на 150 базовых пунктов.

«Свой вклад в ослабление курса рубля к доллару внесли и итоги заседания ФРС США. 27 июля состоялось повторное повышение базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,5% годовых», — уточнил эксперт.

По словам аналитика, ставка к концу года может достичь 3—3,5%, если ФРС продолжит её повышать. Банк России между тем допускает продолжение снижения ставки на 0,6 процентного пункта.

Как итог, заключил Чечушков, к осени рубль может уйти в диапазон 66—72 за доллар, если государственные валютные интервенции возобновятся. 

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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