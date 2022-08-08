Энергетик Фролов: единой газовой политики в ЕС никогда не было

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов высказался о газовой политике ЕС.

«Единой газовой политики в ЕС никогда не было. Брюссель начиная с 2009 года пытался её сформулировать и запустить, но эти попытки потерпели крах уже к середине прошлого десятилетия», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в результате сформировалось понятие о «Европе двух скоростей»: к первой относились западноевропейские страны, в том числе Германия и Франция, ко второй — такие государства, как Польша, Венгрия и Болгария.

«Сейчас ситуация изменилась, теперь на «скорости» в газовой сфере влияет не развитие национальных экономик, а доступность ресурсов. Венгрия оказалась в более выгодном положении, чем Германия, у которой имеется три источника газа», — отметил Фролов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.