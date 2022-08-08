Эксперт Родионов высказался о ситуации на рынке газа

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов высказался о ситуации на рынке газа.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что резкий рост импорта СПГ в Европе может привести к снижению доступности сырья для потребителей в других регионах мира.

«Одной из причин конкуренции за газ является замедление прироста мощностей по производству СПГ», — пояснил эксперт.

По его словам, межрегиональная конкуренция на рынке СПГ ближайшей зимой будет подталкивать цены вверх.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.