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Экономист Данилов прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти

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Кандидат экономических наук Александр Данилов прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти.
Экономист Данилов прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти
  • Gettyimages.ru
  • © baona

«Россия всегда была крупнейшим поставщиком нефти в мире, можно сказать, что экспорт сырья преобладает даже над экспортом газа», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, нефтяная отрасль — довольно специфическая и непростая по определению, а пандемия усложнила ситуацию, поскольку добыча сырья снизилась, а в отрасль практически не инвестируют.

«Можно сказать, что США, Саудовская Аравия и страны Персидского залива заморозили развитие сферы примерно на уровне 2010 года. Сейчас дефицит чёрного золота в мире просто огромный, мы видим, как рынок реагирует на антироссийские санкции и эмбарго на импорт энергоресурса», — отметил Данилов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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