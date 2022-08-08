Старший аналитик Esperio Быков ценил перспективы изменения стоимости биткоина

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков оценил перспективы изменения стоимости биткоина.

В беседе с «Газетой.Ru» Быков рассказал, что, несмотря на рост котировок на 24%, биткоин торгуется на 66% ниже своих максимумов, а глобальный нисходящий тренд сохраняет свою силу.

«Недавнее укрепление курса следует считать всего лишь коррекцией к общему медвежьему тренду, вследствие чего цели в $20 тыс. и $17,5 тыс. остаются в силе. Перед началом очередного ралли главная криптовалюта вполне может подешеветь до $10 тыс.», — отметил криптоэксперт.

По его прогнозам, рост биткоина может начаться лишь в 2023 году.

Ранее операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович в беседе с «Известиями» заявила, что рынок криптовалют в последний месяц находится в локальном антитренде и биткоин может упасть до новых минимумов — $9—12 тыс.