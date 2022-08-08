военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минфин России рассказал об объёме ФНБ

Короткая ссылка
Министерство финансов России рассказало об объёме Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Минфин России рассказал об объёме ФНБ
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По состоянию на 1 августа 2022 года, объём ФНБ составил 12 155 885,2 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно $198 268,9 млн», — говорится в сообщении.

При этом объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,664 трлн рублей, что эквивалентно $141,309 млрд.

Ранее Минфин сообщал, что объём ФНБ по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 10 774 981,5 млн рублей, что на тот момент было эквивалентно $210 621,6 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить