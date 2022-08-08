Минфин России рассказал об объёме ФНБ

Министерство финансов России рассказало об объёме Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«По состоянию на 1 августа 2022 года, объём ФНБ составил 12 155 885,2 млн рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, что эквивалентно $198 268,9 млн», — говорится в сообщении.

При этом объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,664 трлн рублей, что эквивалентно $141,309 млрд.

Ранее Минфин сообщал, что объём ФНБ по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 10 774 981,5 млн рублей, что на тот момент было эквивалентно $210 621,6 млн.