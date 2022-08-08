Собственные доходы Крыма почти на 16% превысили показатели прошлого года

Собственные доходы бюджета Крыма в 2022 году почти на 16% превысили показатели прошлого года.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на вице-премьера — министра финансов республики Ирину Кивико.

«На протяжении года отмечается устойчивая динамика роста собственных доходов республики. Так, по итогам семи месяцев по сравнению с 2021 годом собственные доходы увеличились на 5,2 млрд рублей, или почти на 16%. Кассовые назначения на январь — июль перевыполнены на 9,7%, годовые назначения выполнены на 63,7%», — рассказала Кивико.

Лидирующее положение в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ), налог на прибыль организаций и акцизы — 17,3%.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.