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Эксперт по энергетике Салихов прокомментировал ситуацию на рынке СПГ

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Президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов прокомментировал ситуацию на рынке СПГ.
Эксперт по энергетике Салихов прокомментировал ситуацию на рынке СПГ
  • AFP

«Конкуренция за свободные объёмы сжиженного газа, по сути, усилилась с конца прошлого года, и если мы посмотрим на фактические данные поставок, то Европа в этом году существенно увеличила импорт СПГ. У Азии другая ситуация: допустим, Китай увеличивал импорт на 20% каждый год, но в этом году они, наоборот, его сокращали», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, традиционно азиатский рынок был премиальным, цены там всегда были высокими, но сейчас это не так, поскольку стоимость газа в Европе заметно возросла.

«Большая часть поставок идёт по долгосрочным контрактам», — напомнил Салихов.

Как отметил эксперт, отсутствие подземных хранилищ — специфика стран Азии.

«Газ они по большому счёту вообще не хранят, разве что только в сжиженном виде. На терминалах СПГ есть специальные хранилища, на которых поддерживаются нужные условия, включая температуру», — пояснил он.

Салихов добавил, что в Европе ситуация другая: там закупают газ, закачивают его в хранилища, а зимой пускают в потребление.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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