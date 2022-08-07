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Эксперт Кравченко объяснил незначительное колебание курса рубля

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Начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко объяснил, почему рубль сейчас находится примерно в одной точке с незначительными колебаниями.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт рассказал, что в данный момент на валютном рынке наблюдается господство баланса факторов, которые помогают и, напротив, препятствуют движению национальной валюты вверх и вниз.

«Факторы поддержки рубля — это существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения», — отметил он.

По словам аналитика, рынок находится в ожидании новых решений Банка России и поставки и мер властей, которые затрудняют избыточное укрепление рубля.

Эксперт спрогнозировал колебание курса в районе 60 рублей за доллар.

Однако, подчеркнул Кравченко, колебания на пять — семь рублей в ту или другую сторону также могут быть зафиксированы.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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